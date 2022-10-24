В поисках пропавшей на Урале пенсионерки задействовано больше 200 человек

Фото: ЛизаАлерт

В поселке Новоасбест 18 октября пропала 82-летняя Вера Сарсадских. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Ее поисками занимаются больше 200 человек. Помимо родственников ее разыскивают полицейские, волонтеры, спасатели и добровольцы. Известно, что женщина в день пропажи пошла гулять, а ближе к вечеру позвонила близким и сообщила, что потерялась.

- Без промедления родные позвонили по номеру 112, поиски начали полиция и МЧС, вскоре присоединилось и добровольцы, - рассказали в «ЛизаАлерт». - Первое время Вера Васильевна выходила на связь. Родные и добровольцы направления «Лес на связи» пытались выяснить ориентиры, понять где же она находится, но все названные ориентиры оказались неверными. Найти Веру Васильевну не получалось, а вскоре телефон перестал отвечать.

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

По вышкам сотовой связи удалось установить квадрат, в котором может находится пропавшая. В поисках задействовали 4 беспилотных летательных аппарата, 5 квадроциклов и мотоциклы. Выезжали на место поиска и кинологи. К сожалению, следов женщины так и не обнаружено.

По словам волонтеров, сейчас остались задачи для самых опытных поисковиков, охотников, туристов. Они собираются проверить все труднодоступные места.