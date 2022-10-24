Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам. В зависимости от суммы, вида и пакета услуг максимальная ставка теперь составляет:

8,3% годовых – по накопительным счетам с начислением процентов на минимальный остаток;

7,1% годовых – по накопительным счетам «На каждый день» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».