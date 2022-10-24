В Свердловской области на развитие туризма потратят почти 800 миллионов рублей

Часть денег направят на формирование туристического кода Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

На развитие туризма в Свердловской области до 2027 года потратят 791 миллион рублей, большая часть из которых пойдет на создание инфраструктуры для туристов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Также деньги пойдут на повышения качества услуг и развития индустрии для привлечения туристов. По областной программе предусмотрено субсидирование некоммерческих организаций, которые повышают привлекательность Свердловской области для гостей.

Еще в 2023 году регион получит 585 миллионов рублей за победу в конкурсе грантов. Деньги направят на развитие 70 предпринимательских инициатив, на проектирование туристического кода Екатеринбурга и на проведение фестиваля «Ночь музыки».