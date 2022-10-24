В Сургуте на «зебре» сбили женщину с двумя детьми

ДТП произошло на пешеходном переходе Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 октября около 15:22 на пешеходном переходе по улице Мелик-Карамова в Сургуте произошло ДТП с участием трех пешеходов. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

54-летний мужчина за рулем иномарки Renault на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил женщину с двумя детьми и наехал на них. Мама успела оттолкнуть детей, поэтому они не получили серьезных травм, а вот сама женщина доставлена в больницу с серьезными травмами, она находится в тяжелом состоянии.

В выходные в округе произошло пять ДТП, в которые девять человек, включая двоих детей, получили травмы. 37 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, 16 отказались пройти медицинское освидетельствование, 7 – сели за руль пьяными не в первый раз.