В Екатеринбурге двое мужчин брали в аренду «Делимобиль» и снимали с авто запчасти

Подозреваемые подогнали к «Делимобилю» минивэн и уже успели погрузить туда снятые колеса. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге двое мужчин брали в аренду машины сервиса «Делимобиль», отгоняли их в укромное место и снимали нужные запчасти. Об этом сообщает городское УМВД.

- В основном их интересовали колеса, но не гнушались мужчины и деталями интерьера. К примеру, с одного из авто они сняли руль. Вместо новых деталей предприимчивые граждане ставили старье, найденное за бесценок в различных местах, - говорится в сообщении.

Администрация каршерингового сервиса начала замечать подмены деталей и обратилась в полицию. Силовики вместе с сотрудниками службы безопасности «Делимобиль» вычислили подозреваемых.

Когда мужчины вновь взяли в аренду машину, их задержали с поличным. Подозреваемые подогнали к «Делимобилю» минивэн и уже успели погрузить туда снятые колеса. Задержанными оказались местные жители 35 и 31 года. Они признали свою вину. Выяснилось, что один из них сдает в аренду машины для услуг такси. Похищенные детали он ставил на свой транспорт.

Полиция знает минимум о пяти эпизодах хищений запчастей. На мужчин завели дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Подозреваемые находятся под стражей.