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Общество24 октября 2022 8:51

В Екатеринбурге вырос спрос на услугу химчистки

Средняя цена за услугу составила 300 рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
В Екатеринбурге вырос спрос на мастеров из сферы бытовых услуг

В Екатеринбурге вырос спрос на мастеров из сферы бытовых услуг

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед наступлением холодов вырос спрос на химчистку. К такому выводу пришли эксперты «Авито Услуг».

- Спрос на химчистку в Екатеринбурге в III квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 38%, - рассказали в пресс-службе.

В среднем мастера просят за удаление простых разводов 300 рублей. Если же понадобится вывести въевшиеся пятна или привести в порядок мех - конечная стоимость может возрасти до 1 тысячи рублей, поэтому лучше заранее оговаривать стоимость с мастером.

Заинтересованы горожане и в чистке обуви. Речь идет о дефектах, с которыми нельзя справиться самостоятельно. На «Авито Услугах» можно например, найти мастера, который за 2 тысячи рублей отремонтирует, восстановит и покрасит обувь из кожи или замши.

Специалисты также подсчитали, что в III квартале этого года по сравнению с показателями 2021 года в Екатеринбурге объявлений от мастеров из сферы бытовых услуг стало больше на 28%. А спрос на них за этот же период вырос на 46%.