Психолог назвала способ победить семейные конфликты

Важно после ссоры первому пойти на контакт Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Семейный психолог Наталья Наумова назвала причины семейных конфликтов, а также раскрыли способ победить их без последствий. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Специалист считает, что в семейные ссоры часто закладываются отголоски детских отношений со своими родителями. Тут оба участника семейного конфликта должны понять, что во взрослом возрасте конфликты решаются другими путями.

Взрослые люди должны уметь брать на себя ответственность за поведение и эмоции, понимать собственную ценность для отношений с родными, и их ценность. Тогда человек будет понимать, что его слышат и, что его точка зрения имеет ценность. Он может высказать свои переживания и будет услышан.

В случае конфликта нужно суметь первому пойти на контакт, потому что порой важно просто начать разговор и конфликт будет близок к завершению.