В Екатеринбурге задержали водителя Kia Rio, перевозившего 600 грамм мефедрона

на заднем сидении нашли черную сумку с 28 свертками. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге инспекторы остановили Kia Rio, водитель которой перевозил 622 грамма мефедрона. На место вызвали полицию. Силовики задержали водителя, сообщает городское ГИБДД.

Экипаж ДПС остановил машину 21 октября около 22:40 на девятом километре Московского тракта. За рулем Kia был молодой человек. Он вел себя нервно и сознался инспекторам, что в салоне есть наркотики.

- На место была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. Сотрудники полиции на заднем сиденье Kia обнаружили черную сумку с 28 свертками неизвестного вещества. Далее при осмотре телефона гражданина были выявлены фотографии участков местности с координатами, - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Силовики изъяли две закладки, которые подозреваемый успел сделать в районе Московского тракта. Молодого человека доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 24-летний житель Первоуральска.

По месту жительства парня полицейские изъяли пакет «зиплок» с порошком. Исследование показало, что это был мефедрон. Молодой человек рассказал, что через интернет устроился закладчиком.

На жителя Первоуральска завели дело по части 3 статьи 30, частям 4 и 5 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах). Максимальное наказание может составлять вплоть до пожизненного лишения свободы. Сейчас молодой человек находится под стражей.