Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продлили штормовое предупреждение. Об этом сообщают спасатели. Синоптики обещают 25 октября сильный ветер до 18 метров в секунду.

- Информация о неблагоприятных погодных явлениях с рекомендациями по снижению рисков и смягчения последствий возможных происшествий направлена в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры безопасности. В том числе рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте.

Не прячьтесь от сильного ветрах и не паркуйте автомобили возле стен домов, вблизи деревьев и рекламных конструкций и в других местах, где возможно падение каких-либо предметов.

Также во время непогоды необходимо соблюдать меры пожарной безопасности.