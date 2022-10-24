Врачи четырех больниц спасли жизнь свердловчанину со внутричерепной гематомой

Полет занял 40 минут. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области врачи четырех больниц спасли жизнь 50-летнему уральцу с обширной внутричерепной гематомой. Она возникла у пациента после черепно-мозговой травмы, сообщает департамент информационной политики региона.

- Несколько дней назад бригада скорой помощи центральной районной больницы Режа выехала по вызову к пациенту с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы. Врачи, обследовав пострадавшего, заподозрили гематому головного мозга, - говорится в сообщении.

Для проведения компьютерной томографии мужчину доставили в ближайший межмуниципальный медцентр в Артемовской ЦРБ. КТ подтвердило опасения врачей. Размер гематомы достигал больше 100 миллиметров. То, что у мужчины сохранялось сознание, было чудом.

Нейрохирурги Территориального центра медицины катастроф проанализировали снимки и пришли к выводу, что хирургическое вмешательство будет сложным. Для проведения операции пациента нужно было перевезти в клинику более высокого уровня.

Мужчину погрузили в вертолет и за 40 минут доставили в ЦГКБ №23 в Екатеринбурге. Нейрохирурги провели костно-пластическую трепанацию черепа, удалив обширную гематому. Операция заняла два часа и прошла в штатном режиме, без осложнений. Через несколько дней пациента перевезли в Артемовскую ЦРБ. Там свердловчанин проходил послеоперационное лечение в стационаре.

- Благодаря отработанной в Свердловской области системе экстренной медицинской помощи и оснащению медучреждений малых городов высокоточным диагностическим оборудованием врачи каждый день спасают жизни наших земляков. Большую роль в этом играет фактор времени — его мы сводим к минимуму при помощи центра Медицины катастроф, - отметил и.о. министра здравоохранения области Андрей Карлов.