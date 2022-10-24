В Сургуте будут массово судить рыбаков

Не всю живу можно ловить в Сургуте Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

За летний сезон 2022 года на рыбаков Сургута завели 20 уголовных дел за незаконную ловлю. Об этом информирует ugra-tv.ru.

Так, две недели назад на Оби двое мужчин поймали восемь язей и муксуна, после чего на них завели уголовное дело. Причиной послужило то, что муксуна добывать нельзя. Также рыбаки не зарегистрировали средство лова в Рыбоохране.

Всего за время рейдов зафиксировано 115 нарушений. Нарушители для незаконной ловли используют донные и верховые сети во время охоты на стерлядь, муксуна и нельму, а также на краснокнижного сибирского осетра. Штраф за его ловлю вырос с 10 тысяч рублей до 481 тысяч рублей.