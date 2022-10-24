Жители Екатеринбурга замерзают в трамваях

Включать печь в салоне трамвая или нет, решает водитель
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Екатеринбурга жалуются, что замерзают в трамваях. По их словам, водители не включают отопление и из-за этого температура воздуха в транспорте, как на улице.
- Даже перчатки не снимаю, руки мерзнут, - рассказал читатель «КП-Екатеринбург».
В администрации города «КП-Екатеринбург» объяснили, почему в трамваях не включают печку. По словам пресс-службе мэрии, согласно регламенту, отапливать трамваи начинают при температуре на улице -5 градусов. При этом пассажиры всегда могут обратиться к водителю и попросить прогреть салон.
- Руководство Гортранса не раз говорило, что включить отопление в салоне можно и раньше. Это на усмотрение водителя. Если просьбы от пассажиров есть, это можно сделать, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Напомним, ранее мы писали ,что в начале новой рабочей недели в уральскую столицу придет кратковременное потепление.