Депутаты Гордумы Екатеринбурга сдали кровь для раненных во время СВО солдат

Кровь сдали депутаты медфракции. Фото: пресс-служба медфракции

В Екатеринбурге депутаты медицинской фракции Гордумы сдали кровь для горожан и военнослужащих, проходящих лечение в госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба медфракции.

- На сегодняшний день проходит специальная военная операция, и кровь как никогда нужна для наших бойцов, которые попадают в госпитали с ранениями, - заявил депутат Дмитрий Николаев.

Фото: пресс-служба медфракции

У него редкая группа крови - первая отрицательная. Другой парламентарий Михаил Вечкензин отметил, что кровь пригодится также пострадавшим в ДТП и роженицам.

- С коллегами по медицинской фракции сегодня сдаём кровь, чтобы помочь жителям и раненым солдатам. Считаю, что это важно. Ведь это возможность помочь нуждающимся и спасти чью-то жизнь. Медицинская фракция сдаёт кровь регулярно. И дальше продолжим делать всё, чтобы помочь сберечь жизнь и здоровье и наших горожан и наших земляков на военной службе, – рассказал председатель депутатской группы Алексей Вихарев.

Фото: пресс-служба медфракции

Кстати, депутаты не только сами сдали кровь, но и привели в помощь других доноров. Анастасия Немец приехала с помощницей, а Алексей Мещеряков привел друзей.

Фото: пресс-служба медфракции

Ранее, в 2020 году, депутаты екатеринбургской Гордумы и сотрудники аппарата муниципального парламента сдали кровь для больных коронавирусом. У всех допущенных к процедуре добровольцев взяли по 470 миллилитров крови.