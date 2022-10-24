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Спорт24 октября 2022 7:13

Свердловская боксерша выиграла бронзу на чемпионате России

Она проиграла сопернице из Приволжского федерального округа
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Иванна Кочнова выступала в категории до 81 килограмма. Фото: Свердловская областная федерация бокса

Иванна Кочнова выступала в категории до 81 килограмма. Фото: Свердловская областная федерация бокса

Спортсменка из свердловской области Иванна Кочнова взяла бронзу на чемпионате России по боксу среди женщин в категории до 81 килограмма. Об этом сообщает региональная федерация бокса.

- Таким образом, воспитанница тренера Александра Ахматдинова выполнила норматив «Мастер спорта России» и вошла в основной состав сборной страны по боксу, - говорится в сообщении.

В полуфинале девушка встретилась с соперницей из Приволжского федерального округа Евгенией Молочковой. Соревнования проходили в Краснодаре с 16 по 22 октября.

Ранее свердловская спортсменка Карина Бочкарева стала вице-чемпионом мира в подъеме по штурмовой лестнице. На чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту она завоевала серебро.