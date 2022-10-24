ВТБ презентовал уральским риелторам новый формат цифровых сделок

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Клиенты теперь могут приобретать квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию в офисе агентства недвижимости. Сервис презентовали участникам Уральской палаты недвижимости 21 октября.

Управляющий директор ВТБ по ипотеке в Свердловской области Алина Буслова выступила перед представителями риелторского сообщества на открытом общем собрании Уральской палаты недвижимости. Мероприятие прошло в рамках XIV Уральского форума по недвижимости на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Ключевой темой доклада стал новый сервис от ВТБ - проведение полностью дистанционных ипотечных сделок со вторичным жильем в офисах риелторских компаний.

В рамках проекта клиенты в удобном для них офисе банка заранее оформляют усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). В день проведения сделки после успешной идентификации стороны подписывают с помощью УКЭП кредитную документацию и договор купли-продажи в офисе агентства, а банк выдает кредит. Далее с помощью сервиса безопасных расчетов экосистемы недвижимости «Метр квадратный» средства за приобретаемый объект перечисляются на специальный счет. В то же самое время ВТБ направляет пакет документов в Росреестр для электронной регистрации сделки. После успешного перехода права собственности к покупателю продавец получает деньги на свой счет. Технология уже была успешно апробирована на практике в нескольких городах страны, первые полностью дистанционные сделки со «вторичкой» прошли и в Екатеринбурге.

«Совместно с партнерами из федеральной риелторской компании «Этажи» и центра недвижимости «ДОМОС» мы помогли нашим клиентам провести первые в регионе ипотечные сделки с готовым жильем в офисах агентств недвижимости на общую сумму около 6 млн рублей. Сейчас банк успешно завершил пилотирование сервиса и начинает его масштабировать на всю партнерскую сеть. Рассчитываем, что до конца года наши клиенты смогут проводить ипотечные сделки в большинстве агентств», - сообщила Алина Буслова.

За девять месяцев текущего года заемщики ВТБ в Свердловской области оформили около 4,5 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 14,7 млрд рублей. Объем ипотечных сделок клиентов банка в регионе за сентябрь составил 2,3 млрд рублей, что превысило результаты августа на 20%.