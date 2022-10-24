В одном из дворов Новоуральска освещение сделали только после вмешательства прокуратуры

прокуратура подала иск к администрации городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЗАТО Новоуральск освещение во дворе дома № 6/2 по улице Жигаловского установили только осле вмешательства прокуратуры. В ведомство с жалобой обратилась мать четырех детей.

- Уровень искусственного освещения в темное время суток по указанному адресу не соответствовал требованиям законодательства, - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.

Дом в эксплуатацию сдали в 1998 году. Главой Новоуральска был утвержден акт его приемки. При этом железобетонных опор освещения тогда не было. Прокурор выдал мэру представление. Однако нарушения не были устранены.

Тогда прокуратура направила в суд иск обязать мэрию в течение полугода организовать уличное освещение в соответствии с требованиями законодательства. Суд удовлетворил требования. Ответчик обжаловал его, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

В итоге администрация Новоуральского городского округа установила опоры освещения и организовала уличное освещение двора.