Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»

Водители Екатеринбурга жалуются на автоворов. Неизвестные разбивают стекла и забирают все, что находят в салоне автомобиля. Так, накануне, 23 октября, из припаркованной во дворе дома на Старых Большевиков, 86 машины украли регистратор.

Об этом владелец автомобиля рассказал группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». Он отметил, что обратился в полицию.

- По всем заявлениям о кражах автодеталей и имущества из автомобилей полицией проводится разбирательство в установленном законом порядке, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Отметим, что на автоворов жалуются также жители Химмаша, ВИЗа и других районов города. Так, в ночь на 13 октября на Сортировке неизвестные вскрыли Nissan Qashqai и украли из него вещи на 50 тысяч рублей.