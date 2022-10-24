Жены участников СВО на Урале будут получать пособие по безработице

Деньги для выплат возьмут из окружного бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале в рамках поддержки семей мобилизованных жены участников специальной военной операции будут получать максимальное пособие по безработице. Сумма составит 19 188 рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Разницу между положенной и максимальной суммой выплат возьмут из бюджета региона. Дело в том, что размер пособия рассчитывают из среднего заработка и рабочего стажа. Кроме выплаты пособия женам военнослужащих помогут найти работу.

В эту льготу входит профориентация, помощь в составлении индивидуальной карты развития карьеры, профессиональное обучение и поиск работы.