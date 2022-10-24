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Общество24 октября 2022 6:44

Жены участников СВО на Урале будут получать пособие по безработице

Выплата составит 19 188 рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Деньги для выплат возьмут из окружного бюджета

Деньги для выплат возьмут из окружного бюджета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале в рамках поддержки семей мобилизованных жены участников специальной военной операции будут получать максимальное пособие по безработице. Сумма составит 19 188 рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Разницу между положенной и максимальной суммой выплат возьмут из бюджета региона. Дело в том, что размер пособия рассчитывают из среднего заработка и рабочего стажа. Кроме выплаты пособия женам военнослужащих помогут найти работу.

В эту льготу входит профориентация, помощь в составлении индивидуальной карты развития карьеры, профессиональное обучение и поиск работы.