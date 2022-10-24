На Урале школьница заплатит 50 тысяч девочке, которую избила

Прокурор в судебном порядке потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одной из школ Новой Ляли словесный конфликт между девочками закончился дракой. Одна из школьниц получила травму головы и грудной клетки. Из учебного заведения ее доставили в больницу. Все произошло еще в октябре 2021 года. После произошедшего прокуратура провела проверку.

- В возбуждении уголовного дела органом предварительного расследования было отказано в связи с недостижением причинителем вреда возраста уголовной ответственности. Вместе с тем прокурор в судебном порядке потребовал взыскать в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. При этом суд указал на необходимость взыскания компенсации непосредственно со школьницы, причинившей травмы, а в случае недостаточности у нее денег - с ее матери.

Ответчик обжаловал это решение, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции оставила без изменения. Кроме того, суд возложил обязанность по выплате компенсации, в случае отсутствия у виновной самостоятельного дохода, на обоих ее родителей.