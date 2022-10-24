В Свердловской области нашли 300 тонн поддельных рыбных консервов

Производитель заменил один вид рыбы другим менее ценным и дешевым Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области в октябре 2022 гола нашли больше 300 тонн фальсифицированных рыбных консервов. Они были выработаны выработанной в Новосибирской области ООО «Меркурий Н», сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Благодаря анализу в информационной системе инспекторы обнаружили, что ООО «Меркурий Н» отправляет фальсифицированную рыбную продукцию через поставщиков, имеющих государственные контракты на поставку пищевой продукции, - говорится в сообщении.

Затем консервы попадают я в социально значимые учреждения на Урале и в других регионах. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что 16,5 тонн поддельных рыбных консервов попали в магазины сети «Светофор» и в такие оптовые организации, как ООО «ТК Идиллия», ООО «Торговый Дом Евразия», ООО «ЕС-Поставка», ООО «Тюленпрод» и ООО «ТК Дельта-Опт».

Производитель этих консервов заменил один вид рыбы другим менее ценным и дешевым. Таким образом удалось снизить затраты на производство и снизить себестоимость продукции. В итоге консервы «Сайра тихоокеанская натуральная» и «Скумбрия атлантическая натуральная с добавлением масла» были сделаны не из заявленной рыбы, а из сардины.

Свердловский Россельхознадзор направил требования об изъятии консервов из реализации. Также ведомство приостановило регистрацию уполномоченных лиц недобросовестных поставщиков в ФГИС «Меркурий». Помимо этого, информацию направили в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Свердловской области.