Жители дачного поселка в Екатеринбурге обеспокоены из-за кладбища, разрастающегося рядом с домами

Жители переживают, что из-за близкого расположения захоронений, в воду, которую они берут из скважины, могут попасть токсины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители СНТ «Исеть» обеспокоены из-за кладбища, разрастающегося рядом с домами. За 10 месяцев здесь появилось семь свежих могил. По словам горожан, до захоронений от жилья теперь всего семь метров, что не только не соответствует нормам, но и может быть опасно.

- Скоро мы, фактически, окажемся на кладбище. Существуют нормы захоронений, конечно, это не просто так кладбища отдельно стоят от жилых объектов. У нас практически они на садовых участках, - рассказала телекомпании «ОТВ» местная жительница Ольга Шкарина.

Ольга с мужем живут в СНТ круглый год. Сейчас они переживают, что из-за близкого расположения захоронений, в воду, которую они берут из скважины, могут попасть токсины.

В городском управлении кладбищ телеканалу сообщили, что кладбище о котором идет речь не находится на балансе у администрации города и они не несут за него ответственности. При этом заместитель начальника службы городских кладбищ Екатеринбурга Максим Ватаропин отметил, что санитарно-защитная зона и границы кладбища могут быть установлены только после того, как участок земли, на котором кладбище находится, будет передан в ведение администрации Екатеринбурга.