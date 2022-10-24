За неделю в Кольцово выявили 9 случаев ввоза опасных продуктов

Небезопасные продукты уничтожили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово за прошедшую неделю, с 17 по 23 октября, выявили девять случаев ввоза опасной животноводческой продукции. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по свердловской области.

Провезти продукты питания без сопроводительных документов пытались пассажиры рейсов из Душанбе и Худжанда (Таджикистан). Также на продукции не было маркировки.

- Небезопасные в ветеринарно-санитарном отношении мед, мясные и молочные продукты в соответствии с действующим законодательством запрещены к ввозу, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Продукты уничтожили. Пассажиров привлекли к административной ответственности.

Ранее, 4 сентября, в екатеринбургском аэропорту Кольцово в багаже пассажиров, которые летели из города Куляб в Таджикистане, нашли опасный мед. Продукцию домашнего приготовления хотели провезти без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора.