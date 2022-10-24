Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Жители дома на Сулимова сидели без воды из-за женщины, не пускавшей ремонтников. Она уже неоднократно подтапливала квартиры, находящиеся снизу, но продолжала игнорировать и соседей и управляющую компанию. К ситуации даже пришлось подключиться приставам.

- На исполнение в Кировское районное отделение Екатеринбурга ГУФССП России по Свердловской области поступил исполнительный документ об обязании жительницы дома по улице Сулимова предоставить доступ в свою квартиру для устранения аварии в водоснабжении, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - После поступления исполнительного листа в службу судебных приставов для принудительного исполнения, незамедлительно возбуждено исполнительное производство.

Судебный пристав ни один раз приходил к женщине домой, но она всячески уклонялась от исполнения решения суда. Тогда приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и направлено требование о явке на прием к судебному приставу, но и это не подействовало.

На женщину был составлен протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве) и ст. 17.15 КоАП РФ (Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера). Приставы решили демонтировать дверь в квартиру екатеринбурженки.

Отметим, что во время демонтажа двери женщина внезапно передумала и сама пустила ремонтников. Авария была устранена, водоснабжение для жителей многоквартирного дома восстановлено.