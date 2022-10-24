В полицию обратился директор бутика Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали женщину, укравшую кроссовки за 14 тысяч рублей. Обувь она стащила из бутика на Космонавтов. В полицию обратился директор торговой точки.

- Вскоре оперативники уголовного розыска территориального ОВД установили личность подозреваемой в хищении кроссовок и задержали. Женщину доставили в дежурную часть для разбирательства и установления личности. Ей оказалась местная жительница 1992 года рождения, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанная во всем призналась и рассказала, что продала украденное. Деньги она уже успела потратить.

На женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас полицейские разыскивают кроссовки, украденные подозреваемой и проверяют ее на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории Екатеринбурга.