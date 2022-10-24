В Нижнем Тагиле горожане не дождались трамваев из-за водителя большегруза

Движение трамваев после устранения последствий обрыва возобновили только в 6:40 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле накануне, 23 октября, горожане не дождались трамваев из-за водителя большегруза . Он оборвал контактную сеть в районе остановки 2Центр оптовой торговли».

- Водитель автомобиля покинул место ДТП, обрыв был обнаружен по приборам на тяговой подстанции. Движение трамваев после устранения последствий обрыва возобновили только в 6:40, сотни пассажиров не смогли добраться до места назначения, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Тагилтрам Од».

Сотрудники МУП «Тагильский трамвай» обратились в соответствующие органы. Виновника аварии разыскивают, чтобы взыскать с него плату за простой и ремонт.

В МУП «Тагильский трамвай» просят очевидцев и водителей, записавших инцидент на видеорегистратор, обрыва обратиться к ним.