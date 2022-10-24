В Нижнем Тагиле из-за пожара из пятиэтажки эвакуировались 10 человек

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле ночью, 24 октября, из-за пожара из пятиэтажки по лестничным маршам до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек. Огонь вспыхнул в доме на улице Орджоникидзе.

- В 00:23 поступило сообщение о пожаре. На площади два квадратных метра горел мусор на лестничной клетке на первом этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и восемь человек личного состава. В 00:27 пожарные локализовали огонь. Еще через минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 00:45.