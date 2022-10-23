В Екатеринбурге загорелся жилой дом в районе Автовокзала

Площадь пожара составила 100 кв. м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в районе Автовокзала загорелся частный дом. Как сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области, в ликвидации последствий пожара были задействованы две единицы спецтехники, 10 человек личного состава.

- Сообщение о пожаре по улице Московской поступило в 20:10. На площади 100 кв.м горел неэксплуатируемый частный жилой дом. Угрозы распространения огня не было, - пояснили в ведомстве.

Пострадавших в пожаре нет.

Напомним, 22 октября, под Екатеринбургом сгорела частная пилорама. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров

- Сгорела будка охранника, повреждены пиломатериалы, уложенные в паллеты на территории частной пилорамы. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.