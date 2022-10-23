Солнечное затмение в Екатеринбурге можно будет увидеть на следующей неделе

Редкое явление также смогут наблюдать жители Тюмени
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В начале следующей недели жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое солнечное затмение.
По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 25 числа можно будет увидеть, как диск закроется на 83%.
- Также явление будет заметно в Тюмени, там оно будет еще больше на 1%, но там Солнце будет расположено на самом закате, - отметил ученый.
Напомним, 22 октября жители Серова смогли увидеть северное сияние. Для уральцев такое явление – редкость.
- Оно было недолгим. Всего несколько минут, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Екатерина.
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