Солнечное затмение в Екатеринбурге можно будет увидеть на следующей неделе

Редкое явление также смогут наблюдать жители Тюмени Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале следующей недели жители Екатеринбурга смогут увидеть редкое солнечное затмение.

По словам инженера учебной обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, 25 числа можно будет увидеть, как диск закроется на 83%.

- Также явление будет заметно в Тюмени, там оно будет еще больше на 1%, но там Солнце будет расположено на самом закате, - отметил ученый.

Напомним, 22 октября жители Серова смогли увидеть северное сияние. Для уральцев такое явление – редкость.

- Оно было недолгим. Всего несколько минут, - рассказала «КП-Екатеринбург» местная жительница Екатерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Урале запечатлели красивейшее северное сияние. Живописными кадрами поделились жители Серова (подробнее)