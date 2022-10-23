На ЕКАД образовалась пробка из-за фуры, врезавшейся в Mercedes

Пробка успела растянуться на два километра Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за фуры, врезавшейся в Mercedes скопилась гигантская пробка. К 17:00 она успела растянуться примерно на два километра.

Авария произошла 23 октября на ЕКАД. По данным ГИБДД, водитель КАМАЗа не предоставил преимущество автомобилю Mercedes.

- В ДТП нет пострадавших. В настоящее время пробки уже нет, - также добавили в ведомстве.

Напомним, в начале октября на ЕКАД в ДТП с грузовиком погиб водитель Lada Vesta.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», - рассказывали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

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