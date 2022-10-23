Ветер усилится до 18 м/с
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловское МЧС объявило штормовое предупреждение. Резкие и сильные порывы ветра ожидаются 24 сентября.
- Местами в Свердловской области усиление ветра до 18 м/с, - предупредили в ведомстве.
Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей просит соблюдать правила безопасности.
- О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101», - напоминают в пресс-службе МЧС.
Уральские синоптики также предупредили о том, что 24 октября в Екатеринбурге выпадет мокрый снег с дождем. При этом в начале новой рабочей недели с столицу Урала придет кратковременном потепление.
В регионе в начале недели может потеплеть до +6 градусов.
- В начале недели в регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица, - сообщает Свердловский гидрометцентр.
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