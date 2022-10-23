В Екатеринбурге из-за снегопада резко вырос спрос на зимние шины

Водители торопятся заменить шины на зимние Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге после снегопада резко вырос спрос на зимние шины. Непогода застала многих водителей врасплох и заставила поспешить в шиномонтажные мастерские.

- Последние два дня действительно были большие очереди, - рассказали в сети местных шиномонтажных мастерских.

В мастерских нет предварительной записи. Попасть можно только по живой очереди. Как сообщают, клиенты, время ожидания длится от 40 минут до нескольких часов.

Напомним, первый снег в октябре выпал 22 числа. О резком похолодании и гололедице предупреждали синоптики. Мокрый снег с дождем также ожидается в уральской столице 24 октября.

- В регионе в начале недели будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром на дорогах гололедица, - сообщает Свердловский гидрометцентр.

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