В Екатеринбурге перед концертом Дианы Арбениной собралась огромная толпа

Чтобы попасть на концерт певицы, екатеринбуржцам пришлось отстоять длинную очередь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге перед концертом певицы Дианы Арбениной собралась огромная толпа зрителей. Выступление проходило 22 октября в ДИВСе.

Перед началом концерта, чтобы зайти в помещение, жителям города пришлось отстоять длинную очередь.

- Концерт начался в 19:00, как и должно было быть. Я специально пришла пораньше, в 18:40. Стояла в толпе на улице минут восемь, чтобы зайти в здание, - рассказала «КП-Екатеринбург» зрительница.

На концерте собралось несколько тысяч человек. Фото: читатель «КП»

Судя по видео и фото с концерта, певица собрала аншлаг. Количество желающих послушать Диану Арбенину достигло нескольких тысяч человек.

Диана Арбенина нередко выступает в Екатеринбурге. После концерта в «Екатеринбург-ЭКСПО», который «Ночные снайперы» отыграли в честь 25-летия группы, певица дала интервью «КП-Екатеринбург». Она рассказала, как растит детей и почему не говорит о политике в соцсетях.

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