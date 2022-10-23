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Общество23 октября 2022 5:47

В Екатеринбурге 24 октября выпадет снег с дождем

При этом в начале новой рабочей недели в уральскую столицу придет потепление
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Ожидаются переменная облачность, днем снег с дождем

Ожидаются переменная облачность, днем снег с дождем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 24 октября выпадет снег. О небольших осадках сообщает Свердловский гидрометцентр.

- Ожидаются переменная облачность, днем снег с дождем. Ночью без существенных осадков, - говорится на сайте ведомства.

При этом в начале новой рабочей придет кратковременное потепление.

В понедельник, 24 октября, ночью будет 0 градусов, днем столбик термометра поднимется до +6 градусов. Во вторник, ночью столбик термометра будет держаться на уровне от 0 до +2 градусов, днем – от +2 до +4.

С середины недели в столице Урала температура воздуха днем опустится до +1 градуса и будет держаться так до 30 октября.

Ранее мы рассказывали о подробном прогнозе погоды на предстоящую рабочую неделю.

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