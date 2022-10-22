В центре Екатеринбурга столкнулись две легковушки

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В самом центре Екатеринбурге на оживленном перекрестке столкнулись две легковушки: отечественная «девятка», а также иномарка Subaru. Авария произошла недалеко от храма «Большой Златоуст». Кто стал виновником столкновения, пока непонятно, на место происшествия прибыла машина скорой помощи.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу пообещали прокомментировать ДТП позднее.

Ранее под Сысертью 39-летний пьяный мужчина погиб под колесами грузовой «ГАЗели», когда гулял по трассе с двумя друзьями. Смертельное ДТП произошло ранним утром 22 октября, на 21 километре дороги «Арамиль-Андреевка».

За рулем отечественного автомобиля находился 36-летний мужчина, он вез хлебобулочные изделия из Екатеринбурга в один из магазинов Сысерти. Его стаж вождения составляет 18 лет, за нарушения ПДД к ответственности не привлекался.