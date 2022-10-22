Представители магазина рассказали, что сбой коснулся всех торговых точек в стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале в сети магазинов METRO временно прекратилась продажа акцизного алкоголя, покупали могут приобрести только пиво, а вот крепкие напитки оказались недоступны. Представители магазина рассказали, что сбой коснулся всех торговых точек в стране.

- Мы работаем над устранением сбоя. Точные сроки не установлены. Обязательно вас уведомим о восстановлении системы в нашем telegram-канале и на официальных страницах METRO в социальных сетях, - отметили представители Metro.

Напомним, ранее в сети магазинов «Лента», расположенных на территории Свердловской области, возобновили продажу алкогольных напитков. «Сухой закон» в торговых точках действовал с прошлой недели из-за неизвестных нарушений, из-за чего лицензия была приостановлена.

- В деятельности ряда юридических лиц были выявлены грубые нарушения обязательных лицензионных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления распития алкогольной продукции, - сообщали 12 октября в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка.