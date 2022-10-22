В Екатеринбурге мужчина попал в реанимацию после жестокого избиения своим товарищем

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 44-летний мужчина жестоко избил своего 45-летнего товарища во время ссоры. Пострадавшего отвезли в реанимацию городской больницы № 36. После поступления пациента медики обратились в полицию.

Экспертиза показала, что пострадавшему нанесены множественные травмы, в том числе и ушиб головного мозга, что относится к тяжкому вреду здоровья.

- Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался ранее несудимый житель Екатеринбурга. Подозреваемый во всем сознался и пояснил, что между ним и потерпевшим произошел словесный конфликт, переросший в драку, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нападавшему грозит до восьми лет лишения свободы.