Также здесь предусмотрено введение коворкинга, тихая зона для чтения, компьютерная зона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каменске-Уральском открылась современная библиотека, в которой появились интерактивные доски, VR-очки и мини-кинотеатр. Также здесь предусмотрено введение коворкинга, тихая зона для чтения, компьютерная зона.

- Модельная библиотека – это шаг в современный мир, качественно новый уровень культуры. Она обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство и открывает широкие возможности для духовного развития отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Также в ее книжный фонд приобрели больше 5.5 тысяч экземпляров книг, помимо классики, читатели смогут ознакомиться с новинками художественной литературы, нон-фикшном, актуальной отраслевой литературой, и произведениями на иностранных языках.