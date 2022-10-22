Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 октября 2022 12:33

В Каменске-Уральском открылась современная библиотека

Здесь есть интерактивные доски, VR-очки и мини-кинотеатр
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Также здесь предусмотрено введение коворкинга, тихая зона для чтения, компьютерная зона

Также здесь предусмотрено введение коворкинга, тихая зона для чтения, компьютерная зона

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Каменске-Уральском открылась современная библиотека, в которой появились интерактивные доски, VR-очки и мини-кинотеатр. Также здесь предусмотрено введение коворкинга, тихая зона для чтения, компьютерная зона.

- Модельная библиотека – это шаг в современный мир, качественно новый уровень культуры. Она обеспечивает доступ в глобальное информационное пространство и открывает широкие возможности для духовного развития отметила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Также в ее книжный фонд приобрели больше 5.5 тысяч экземпляров книг, помимо классики, читатели смогут ознакомиться с новинками художественной литературы, нон-фикшном, актуальной отраслевой литературой, и произведениями на иностранных языках.