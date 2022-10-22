В Алапаевске подросток, которого подозревают в сожжении пенсионерки, в тот же день избил мужчину

Об агрессивном поведении подростков было известно многим живущим в этом районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из подростков из Алапаевска, которого подозревают в жестокой расправе над 69-летней бабушкой, попал на камеры видеонаблюдения, когда в день происшествия избил мужчину.

Местные жители рассказали Telegram-каналу «Четвертого канала», что мальчик первым пристал к местному алкоголику. Он наносил удары руками и ногами. Об агрессивном поведении подростков было известно многим живущим в этом районе.

- Я шел от «Монетки», попрошайничал, они за мной пошли и избили за то, что я денег просил. За что они бабушку убили, не могу ничего понять, - рассказал пострадавший.

Напомним, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» после нападения на 69-летнюю женщину в Алапаевске. Вечером 16 октября выпускник местной коррекционной школы и его 12-летний друг облили розжигом пенсионерку и подожгли. От многочисленных ожогов женщина скончалась на месте.