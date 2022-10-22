В Серове пьяный парень пытался вынести из магазина пачку памперсов и чипсов и ударил продавца

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Серове осудят 21-летнего парня, который, будучи нетрезвым, пытался вынести из магазина пачку подгузников, чипсы и стиральный порошок, всего он хотел украсть товара на две тысячи рублей, при этом ударив продавца. Инцидент произошел в начале сентября.

- Мужчина пояснил, что в этот день распивал алкоголь со своим знакомым. Выпивка закончилась, и приятели разошлись по разным сторонам. Денег у мужчины в карманах не было, но ему необходимо было купить кое-какие товары. Алкоголь придал импульс, и он решил «приобрести» их иным способом, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Он спрятал нужные ему вещи под курткой, однако его заметил сотрудник торгового павильона и когда попытался его остановить, но получил удар по лицу.

- В ходе следствия фигурант отметил, что, если бы был трезв, ни за что бы такого не совершил. Он работает в одной из местных частных компаний. Ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж, кражи чужого имущества и угон, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия».