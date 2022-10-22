Также повышение по зарплате ожидает работников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге подняли зарплату бюджетникам, повышенную оплату за свой труд они смогут получить уже в ноябре. Постановление об изменении оплаты труда работников муниципальных учреждений подписал мэр Алексей Орлов.

- Обеспечить с 01.10.2022 увеличение размеров должностных окладов работников муниципальных учреждений согласно перечню (приложение) на 4,0 процента, - говорится в документе.

Также повышение по зарплате ожидает работников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев повысил чиновникам размер денежных поощрений. Изменения начали действовать с 1 апреля 2022 года. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.