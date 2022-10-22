Фото: пресс-служба мэрии Каменска-Уральского

Власти Каменска-Уральского показали, как будет выглядеть стела «Город трудовой доблести», которую установят на центральной площади в 2023 году. Мемориал будет выполнен из металла и камня.

- Стела будет установлена на месте фонтана «Одуванчик», который предстоит демонтировать. Рядом, по обе стороны стелы, оборудуют два «сухих» фонтана и информационные пилоны. Таким образом на площади Ленинского комсомола появится комплекс, который станет украшением и доминантой общественного пространства, - считают в мэрии Каменска-Уральского.

Напомним, в Нижнем Тагиле 12 августа на Привокзальной площади прошло торжественное открытие стелы высотой 17 метров 22 сантиметра, в честь присвоения городу почетного звания «Городу трудовой доблести».

На стеле разместили указ Президента России Владимира Путина, герб города и портреты жителей, работающих в тылу во времена Великой Отечественной войны.