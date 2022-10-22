Под Екатеринбургом сгорела частная пилорама

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Под Екатеринбургом поздним вечером 21 октября загорелась частная пилорама. Пожарные получили сигнал о происшествии в 21:43 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

- Сгорела будка охранника, повреждены пиломатериалы, уложенные в паллеты на территории частной пилорамы. В тушении пожара были задействованы пять единиц техники и 17 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены 22 октября в 01:50, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, на прошлой неделе пожарные Екатеринбурга на протяжении двух суток тушили большой пожар, которые произошел в складском помещении в промышленной зоне по улице Аппаратная на Эльмаше. Площадь пожара составила 4 800 квадратных метров.