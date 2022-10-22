В Нижнем Тагиле пассажир избил водителя автобуса из-за сделанного замечания. О драке рассказал очевидец происшествия, ехавший в этом же общественном транспорте. Машина следовала из Ленинского в Дзержинский район, когда в салон зашел мужчина с собакой без поводка и намордника. - Водитель, по всей видимости, сжалившись, вошел в положение и не отказал пассажиру в проезде. Несмотря на то, что он имел полное право отказать им и не везти по маршруту. Водитель довез его, но в конце поездки, на выходе из салона, все же решил сделать ему вежливое замечание, - рассказывает свидетель паблику «Инцидент. Нижний Тагил». Мужчина повел себя неадекватно и тут же бросился на водителя с кулаками, он нанес ему несколько ударов до того, как их растащили. После этого хозяин питомца спокойно пошел по своим делам. - По данному инциденту сообщения в органы внутренних дел Нижнего Тагила не поступало. В настоящее время по информации из соцсетей в полиции организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУ МВД «Нижнетагильское».