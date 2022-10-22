В Екатеринбурге поймали двух мужчин, снимавших колеса с прокатных автомобилей

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге поймали двух мужчин 31 и 34 лет, которые снимали детали с прокатных автомобилей, в основном их интересовал сервис каршеринга «Делимобиль». Злоумышленники брали в аренду иномарки, загоняли их укромные места, чтобы снять колеса или другие детали.

- Вместо новых деталей предприимчивые граждане ставили старье, найденное за бесценок в различных местах. После того, как администрация сервиса каршеринга начала замечать подмены, она обратилась в полицию. Воришек задержали с поличным. Подозреваемые как раз подогнали к каршеринговой машине минивен, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанные не стали отрицать свою вину. Оказалось, один из них сам сдает в аренду машины, таким образом он решил обновить автопарк. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полиция считает, что криминальный дуэт причастен как минимум к пяти случаям хищений автодеталей.