Хоккейный клуб «Автомобилист» потерпел поражение в матче с московским ЦСКА

Сейчас в активе «Автомобилиста» 29 очков в 21 проведенном матче Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» в гостях проиграл московскому ЦСКА. Встреча, проходившая в столице, завершилась со счетом 4:1.

Хозяева площадки первыми открыли счет и забросили две шайбы в начале матча. Так, на 10 минуте Константин Окулов распечатал ворота Юхана Маттсона, а через две минуты Фредрик Классон увеличил преимущество своей команды.

Клуб из Екатеринбурга ответил на это только одним точным броском Анатолия Голышева на 40 минуте, гости смогли реализовать численное большинство. На 57 минуте Сергей Плотников восстановил преимущество в две шайбы, а окончательный счет матча установил Виталий Абрамов, забивший гол в пустые ворота за минуту до финальной сирены.

Для «шоферов» это стало вторым поражением подряд, прошлую встречу уральцы проиграли на выезде также армейцам, но из Санкт-Петербурга.

Сейчас в активе «Автомобилиста» 29 очков в 21 проведенном матче, лидером восточной конференции является магнитогорский «Металлург» с 31 баллами