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Общество21 октября 2022 17:45

Губернатор Свердловской области ушел в плановый отпуск

Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков

Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ушел в плановый отпуск до конца октября. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков.

Кроме того, по данным «Коммерсантъ-Урал», до 17 октября Евгений Куйвашев находился в отпуске по семейным обстоятельствам.

Ранее губернатор Свердловской области подписал указ о назначении заместителей главы региона, всего в этот список вошли восемь человек, они приступили к исполнению своих обязанностей с 18 октября.

- На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Вице-губернатором утвержден Олег Чемезов. Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области, - отметили в департаменте информационной политики региона.