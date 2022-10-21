Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области ушел в плановый отпуск до конца октября. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков.

Кроме того, по данным «Коммерсантъ-Урал», до 17 октября Евгений Куйвашев находился в отпуске по семейным обстоятельствам.

Ранее губернатор Свердловской области подписал указ о назначении заместителей главы региона, всего в этот список вошли восемь человек, они приступили к исполнению своих обязанностей с 18 октября.

- На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Вице-губернатором утвержден Олег Чемезов. Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области, - отметили в департаменте информационной политики региона.