Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Губернатор Свердловской области ушел в плановый отпуск до конца октября. Исполнять обязанности главы региона будет его первый заместитель Алексей Шмыков.
Кроме того, по данным «Коммерсантъ-Урал», до 17 октября Евгений Куйвашев находился в отпуске по семейным обстоятельствам.
Ранее губернатор Свердловской области подписал указ о назначении заместителей главы региона, всего в этот список вошли восемь человек, они приступили к исполнению своих обязанностей с 18 октября.
- На должность первого заместителя губернатора назначен Алексей Шмыков. Вице-губернатором утвержден Олег Чемезов. Валерий Чайников назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства области, - отметили в департаменте информационной политики региона.