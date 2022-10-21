В Ревде мужчина напал на патрульного, прибывшего на вызов

Мужчина, увидев сотрудников правоохранительных органов, применил в отношении одного из них физическое насилие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ревде в отношении 33-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за нападение на полицейского. Как оказалось, 17 октября патрульные прибыли на вызов в дом на улице Чехова на сообщение о семейном конфликте.

- Мужчина, увидев сотрудников правоохранительных органов, применил в отношении одного из них физическое насилие. В настоящее время по делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Напомним, в Екатеринбурге 44-летний агрессивный местный житель пытался напасть с ножом на росгвардейца. Инцидент произошел 8 сентября в жилом доме на Площади обороны. Силовики прибыли на вызов о дебоше в квартире. При этом хозяин жилища сначала отказался пускать их в квартиру.