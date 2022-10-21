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Общество21 октября 2022 16:09

В Нижнем Тагиле скончался известный тренер по плаванию

Бывший спортсмен Сергей Тарачев воспитал не одно поколение атлетов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: бассейн Дворца водного спорта «Уралвагонзавод»

Фото: бассейн Дворца водного спорта «Уралвагонзавод»

В Нижнем Тагиле скончался известный тренер Сергей Валерьевич Тарачев. Бывший спортсмен воспитал не одно поколение атлетов, которое завоевывало медали на чемпионатах России и УрФО.

По данным местного издания TagilCity.ru, за свою карьеру он вырастил десятки мастеров спорта, а также кандидатов. В бассейне Дворца водного спорта «Уралвагонзавод» он проработал более 30 лет.

- Скорбим и помним... - написали коллеги умершего.

Напомним, в Свердловской области 29 августа умер заслуженный тренер России по пожарно-прикладному спорту Виктор Кобцев. Известно, что под его руководством команда региона 11 раз выигрывала чемпионаты РСФСР и России, а еще 30 раз становилась призером. Виктор Алексеевич стал тренером-преподавателем в 1985 году.