На уральской трассе 54-летний пешеход погиб под колесами иномарки

Фото: Telegram-канал «Патрульный участок»

На уральской трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» 54-летний пешеход погиб под колесами иномарки. Авария произошла на 91 километре магистрали. Как оказалось, за рулем Toyota RAV4 сидел 53-летний мужчина, он двигался со стороны Каменска-Уральского.

- Пешеход двигался по середине проезжей части дороги в попутном направлении движению автомашины. Необходимо отметить, что пешеход находился на не освещаемом участке дороги в темное время суток и был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, - сообщили в Telegram-канале «Патрульный участок».

Пострадавший скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Обстоятельства дорожного происшествия будут выяснены в ходе расследования.

Напомним, в Екатеринбурге утром, 21 октября, на перекрестке Куйбышева- Луначарского водитель каршерингового автомобиля влетел в забор. Фото с места аварии поделились очевидцы. Судя по нему, у машины серьезно разбита передняя часть.