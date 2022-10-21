Футболисты из Нижнего Тагила выиграли первенство России среди клубов третьего дивизиона

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Футбольная команда из Нижнего Тагила стала победителем 31-го первенства России среди клубов третьего дивизиона. Спортсмены, защищающие цвета «Уралец-ТС», в финале смогли одолеть соперников из Тюмени с общим счетом 7:0 и получить титул.

- Замечательно, что нашим футболистам удалось не просто порадовать своих болельщиков красивой игрой и максимально возможным результатом, но и сделать это на родном поле. Как бывший спортсмен прекрасно знаю, что эмоции от домашней победы еще ярче, - отметил глава города Владислав Пинаев.

В настоящее время в футбольных секциях Нижнего Тагила занимается почти пяти тысяч человек. В муниципальных спортивных школах работает 26 тренеров по этому виду спорта.

Напомним, накануне футбольный клуб «Урал» с минимальным преимуществом сумел на выезде обыграть «Сочи» в ответном матче в рамках розыгрыша кубка России.